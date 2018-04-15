مسئولون روس: «الأسد» في حالة جيدة

أعلنت وكالات أنباء روسية، أن الرئيس السوري بشار الأسد، قال لمجموعة من المشرعين الروس، اليوم الأحد، إن الضربات الصاروخية الغربية على سوريا عمل عدواني.



والتقى المشرعون الرئيس السوري بعد أن شنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضربات صاروخية على سوريا، ردًا على هجوم قبل أسبوع، يزعمون أنه كان بالغاز السام.



ونقلت وكالات الأنباء الروسية أن الأسد كان في «مزاج جيد»، وأشاد بالدفاعات الجوية السوفيتية الصنع، التي ساعدت في صد الضربات الغربية.



وأضافت الوكالات، أن تزويد سوريا بأنظمة دفاع جوي روسية، لم يُناقش في اللقاء، لكن «الأسد» قبل دعوة لزيارة منطقة خانتي مانسييسك في سيبيريا بروسيا، ولم يتضح موعد الزيارة.

