واردات كوريا الجنوبية من الخام الإيرانى تنخفض 39.3% فى مارس

أظهرت بيانات الجمارك اليوم الأحد تراجع واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني 39.3 % في مارس مقارنة بها قبل عام، بسبب تباطؤ الطلب على الخام الإيراني.



واستورد خامس أكبر مستورد للنفط في العالم 1.37 مليون طن من الخام الإيراني بما يعادل 324 ألفا و612 برميلا يوميا مقارنة مع 2.26 مليون طن قبل عام حين سجل حجم الواردات مستوى قياسيا مرتفعا بحسب الأرقام.



كوريا الجنوبية عميل رئيسي للخام الإيراني في آسيا، سيما المكثفات، غير أن البيانات لا تقدم تفاصيل عن أنواع الواردات.



وفي الربع الأول من 2018 نزلت واردات كوريا الجنوبية من إيران 39.4 % إلى 3.45 مليون طن بما يوازي 280 ألفا و736 برميلا يوما مقابل 5.69 مليون طن في الفترة ذاتها قبل عام.