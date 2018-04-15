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الأحد 15/أبريل/2018 - 12:26 م

بالفيديو.. صفاء أبوالسعود تعود لتقديم أوبريت «فرحة مصر»

الإعلامية صفاء أبو
الإعلامية صفاء أبو السعود،
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2129373

بعد فترة من الغياب عن الساحة، عادت الإعلامية صفاء أبوالسعود، للظهور من جديد، فى محاولة لاستعادة أمجادها الفنية وموهبتها فى الغناء، حيث قدمت أوبريت «فرحة مصر» مع فراشات وبراعم أكاديمية عصمت يحيى للفنون، أمس السبت، احتفالًا بمناسبة مرور 30 عامًا على إنشائها، ليكون هذا الظهور هو الأول للفنانة صفاء أبوالسعود بعد اختفاء عن الساحة والغناء وتقديم الأوبريتات للأطفال.

اشترك في الاحتفالية كل فروع الأكاديمية المتخصصة في تعليم فن الباليه، وقدمت «أبوالسعود» الأوبريت بقاعة المؤتمرات الكبرى لوزارة التربية والتعليم، بحضور عدد من الشخصيات العامة، والعروض تصميم وإخراج الدكتورة هند عصمت يحيى، وتصميم الأزياء يسرية مرزوق، والإشراف العام للدكتورعصمت يحيى.

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