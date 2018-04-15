بالفيديو.. صفاء أبوالسعود تعود لتقديم أوبريت «فرحة مصر»

بعد فترة من الغياب عن الساحة، عادت الإعلامية صفاء أبوالسعود، للظهور من جديد، فى محاولة لاستعادة أمجادها الفنية وموهبتها فى الغناء، حيث قدمت أوبريت «فرحة مصر» مع فراشات وبراعم أكاديمية عصمت يحيى للفنون، أمس السبت، احتفالًا بمناسبة مرور 30 عامًا على إنشائها، ليكون هذا الظهور هو الأول للفنانة صفاء أبوالسعود بعد اختفاء عن الساحة والغناء وتقديم الأوبريتات للأطفال.



اشترك في الاحتفالية كل فروع الأكاديمية المتخصصة في تعليم فن الباليه، وقدمت «أبوالسعود» الأوبريت بقاعة المؤتمرات الكبرى لوزارة التربية والتعليم، بحضور عدد من الشخصيات العامة، والعروض تصميم وإخراج الدكتورة هند عصمت يحيى، وتصميم الأزياء يسرية مرزوق، والإشراف العام للدكتورعصمت يحيى.