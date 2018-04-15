الثلاثاء.. وفد من حماس يصل القاهرة لبحث المصالحة

قالت مصادر، إن وفدًا من حركة حماس الفلسطينية، برئاسة صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي، سيصل القاهرة، بعد غدٍ الثلاثاء، بناءً على دعوة من المخابرات المصرية، لبحث ملف المصالحة.



وأوضحت المصادر - بحسب وكالة «قدس برس» الفلسطينية - أن زيارة رئيس الوفد الأمني المصري اللواء سامح نبيل، إلى قطاع غزة، التي استمرت بضع ساعات، التقى خلالها رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في غزة يحيى السنوار، وبعض أعضاء المكتب السياسي، انتهت بالاتفاق على تلبية الدعوة المصرية.



وأضافت أن "السنوار" وجه نقدًا شديدًا لما يفعله الرئيس الفلسطني محمود عباس أبومازن، مطالبًا المصريين بالضغط عليه لرفع العقوبات عن قطاع غزة، وأنه ما لم يتم ذلك، فلا مستقبل للمصالحة.



وكان وفدًا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وصل القاهرة الخميس الماضي، للقاء وفد قيادي من حركة فتح، لمناقشة عقد اجتماع المجلس الوطني والمصالحة الفلسطينية، والعلاقات الثنائية، إلى جانب بحث التطورات السياسية.



