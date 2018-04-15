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اقتصاد
الأحد 15/أبريل/2018 - 12:22 م

تامر محمد: تدشين أول قاعدة بيانات لخدمات القطاع الصحى

صورة من الحدث
صورة من الحدث
طارق عتمان
dostor.org/2129365

أكد المهندس تامر محمد، مديرعام غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أنه تم تدشين أول قاعدة بيانات لخدمة المواطنين عبر ميكنة القطاع الصحي التي تستهدف تجميع البيانات الخاصة بالمستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الطبية لربطها بشبكة حديثة تلبي احتياجات المواطنين في مصر.

وأشار مدير عام الغرفة إلى أن مؤتمر الصحة الأول للغرفة تم تأجيله مرات عديدة، بسبب كثرة الدراسات والبحوث بشأن جدوى ربط قطاعي الصحة والاتصالات.

جاء ذلك على هامش مؤتمر ومعرض «تيك هيلث المنعقد اليوم تحت شعار رؤية موحدة لنظم المعلومات الصحية في مصر" برعاية وحضور المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمركز مصر للمعارض الدولية لوضع ملامح لخطة تطوير القطاع الصحى من خلال تكنولوجيا المعلومات.

ويشهد المؤتمر حضور جميع هيئات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة الصحة، وزارة التعليم العالى، ومديرى عموم المستشفيات، ومديري تكنولوجيا المعلومات بالمستشفيات الجامعية والمراكز الطبية.

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