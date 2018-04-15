وكيل «شباب الغربية» يستقبل وفد مشروع «مشواري»

استقبل محمد إسماعيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، مسئولي برنامج «مشواري» بوزارة الشباب ومنظمة اليونيسيف، بحضور علي الراعي، وكيل المديرية للشباب، ومحمد جودة، مدير إدارة الشباب، وعمرو فاروق، أخصائي المشروعات الشبابية بالإدارة المركزية للمشروعات والتدريب، ومحمد صلاحي، منسق البرنامج بمنظمة اليونيسيف، وإيهاب موسي، أخصائى التنمية المهنية.



وأكد وكيل وزارة الشباب بالغربية، أن مثل هذة البرامج التدريبية تساهم في إكساب الشباب للمهارات الحياتية اللازمة لسوق العمل، وأن المجال مفتوح لدى جميع الشباب للتعرف والاستفادة مما يحتاجه سوق العمل الحر في الوقت الحالي، وأن الوزارة مستمرة في دعم تلك الأنشطة لتقليل معدلات البطالة وتشجيع الشباب، وأن الدور الاستراتيجي للوزارة بتدريب العاملين بقطاع الشباب والرياضة، وإكسابهم الخبرات اللازمه للتعاون مع شباب الخريجين، بأهمية المشروعات الحياتية لهم.



ويهدف البرنامج إلى تأهيل الشباب لسوق العمل، وإكسابهم ثقافة العمل الحر من أجل التوظيف، وخلق فرص عمل، من خلال تغيير المفاهيم لدى الشباب، وتطوير للبرامج التدريبية في مجال التثقيف المهني وإدارة وتطوير الذات.

