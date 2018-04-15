انطلاق الجلسات الصباحية لمنتدى «الإسكندرية للإعلام»

انطلقت، صباح اليوم الأحد، الجلسات الصباحية للدورة السادسة من منتدى الإسكندرية للإعلام بعنوان «ضد الأخبار الكاذبة والمفبركة» بمقر الجامعة المصرية اليابانية.



وتستضيف فعاليات اليومين الأول والثاني من المنتدى بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وتقام فعاليات اليوم الثالث بمبنى المعهد السويدي بالإسكندرية؛ الشريك الدائم للمنتدى.



يذكر أن المنتدى يرعاه الشركة المصرية للاتصالات WE ومركز كمال أدهم سنتر بالجامعة الأمريكية ومعهد جوته الألمانى والتحرير لاونج والمعهد الفرنسى.