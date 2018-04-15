وزير إسرائيلى: نواصل التحرك ضد الوجود الإيرانى فى سوريا

أكد وزيران إسرائيليان، اليوم الأحد، أن إسرائيل ستواصل التحرك ضد الوجود العسكري الإيراني في سوريا.



وقال وزير الأمن العام الإسرائيلي، جلعاد إردان، عضو المجلس الوزاري للشئون الأمنية، لإذاعة الجيش الإسرائيلي: «عازمون وسنواصل التحرك ضد تأسيس إيران قواعد في سوريا».



يأتي هذا بعد إعلان روسيا أنها تدرس تزويد سوريا بأنظمة «إس- 300» الحديثة المضادة للطائرات، في أعقاب الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضد أهداف للحكومة السورية، ومن شأن هذه الأنظمة تقويض قدرة إسرائيل على قصف أهداف في سوريا.



وتقوم إسرائيل، بصورة متكررة، باستهداف مواقع عسكرية في سوريا، وتقول إنها ستظل تمنع إيران وحزب الله من استغلال سوريا كقاعدة لتهديد إسرائيل.



من جانبه، قال وزير التعليم، نفتالي بينيت، للإذاعة الإسرائيلية، اليوم: «إن إسرائيل ستحتفظ بالحرية الكاملة للتحرك على حدودها ولن تقبل بما دون ذلك».