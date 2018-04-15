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الأحد 15/أبريل/2018 - 12:18 م

بدء استلام محصول القمح فى 30 صومعة وشونة ببني سويف

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
بنى سويف - محمد عبد الحفيظ :
dostor.org/2129356

بدأت الشون وصوامع ببني سويف، اليوم الأحد، في استقبال بداية توريد محصول القمح من المزارعين والموردين بجميع أنحاء المحافظة.

وقال جمعة علي عبد الحفيظ، رئيس قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، إنه تم تشكيل لجان لاستلام القمح من الموردين والفلاحين فى 30 موقعًا متنوعًا ما بين صومعة وشونة بجميع مراكز المحافظة، واستلام اللجان مهام عمله داخل الشون والصوامع، بالإضافة إلى الإعلان عن الأسعار بإعلانات في مواقع التخزين 570 جنيهًا لدرجة 22.5، 585 جنيهًا لدرجة 23، 600 جنيه لدرجة 23.5.

وأشار "جمعوة" - في تصريحات صحفية خاصة لـ"الدستور" - إلى أنه تشكيل غرفة عمليات بمديرية التموين لمتابعة عمليات التوريد واستلام القمح من الفلاحين، وحل المشاكل التي تقابلهم أولًا بأول، وتجهيز جميع الشون والصوامع ومراجعتها من قبل اللجنة المشكلة، ومراجعة عوامل السلامة والأمان لاستقبال المحصول.

وقال مصطفى راشد، مدير عام زراعة بني سويف، إن المحافظة شهدت هذا العام زراعة 131 ألف فدان من محصول القمح، بزيادة 10 آلاف فدان عن الموسم الماضي، ونتوقع حصاد 355 ألف طن.

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