«التعمير والإسكان» يشارك فى فعاليات الأسبوع المالى العالمى

شارك بنك التعمير والاسكان، في إطار دوره الرائد في مجال تنمية الوعي المالي والمصرفي للأطفال والشباب من خلال عضويته الفعالة بالمنظمة الدولية المالية للأطفال والشباب CYFI، في فعاليات الأسبوع المالي العالمي (Global Money Week)، وهي المبادرة التي أطلقتها منظمة CYFI منذ عام 2012، للترويج لمفهوم تطوير منتجات مصرفيه تناسب فئة الأطفال والشباب والعمل على تنمية الوعي المالي والمصرفي لديهم في ظل الاهتمام المتنامي خلال السنوات الأخيرة بقضايا الشمول المالي.



ويتولى المعهد المصرفي المصري زمام تنفيذ تلك المبادرة سنويا على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع منظمة CYFI خلال الفترة من 12 – 18 مارس والتي تمتد هذا العام حتى 30 أبريل.