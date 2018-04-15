مصادر: إسرائيل شاركت في مشاروات قصف سوريا

كشف مصادر دبلوماسية غربية أن مئير بن شبات، مستشار الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي شارك في المشاروات الخاصة بشن الضربات الأخيرة على سوريا، حسبما أذاعت قناة «I24news» الإسرائيلية.



وأضافت المصادر أن هناك محادثات تنسيق على مستوى رفيع تمت بين إسرائيل وبريطانيا وفرنسا وأمريكا ليلة الغارات الثلاثية، التي نفذتها أمريكا في سوريا، موضحةً أن بن شبات تحدث هاتفيا مع نظيره الفرنسي فيليب أتيين، وتحدثوا بشأن التحضيرات التي تتم بشأن قصف سوريا.



وتابعت المصادر: "هاتف بن شبات قبلها بيوم نظيره البريطاني مارك سيدويل، وأكد له تأييد تل أبيب لقصف المنشآت الأسلحة الكيماوية في سوريا، مؤكدا مع ذلك، أن المشكلة الاستراتيجية بالنسبة لإسرائيل هي التموضع العسكري الإيراني هناك".



وكذلك، تحدث بن شبات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي الجديد جون بولتون، خلال الأيام الأخيرة، بشأن ضرب المنشآت الكيماوية في سوريا.



وشنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، غارات جوية على 3 مواقع فى سوريا، بدعوى الرد على الهجوم الكميائى الذى وقع في مدينة دوما بمدينة الغوطة الشرقية.