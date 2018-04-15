بالصور.. أمير الكويت يصل السعودية للمشاركة بالقمة العربية الـ29

وصل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والوفد الرسمي المرافق له منذ قليل، إلى المملكة العربية السعودية لترؤس الوفد الكويتي في القمة الـ29 لمجلس جامعة الدول العربية والتي ستعقد في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية.



وكان في استقباله على أرض المطار الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، والأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين، وسفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح وأعضاء السفارة.