«جوجل»: تحديث عصرى لـ«جى ميل» قريبًا

يشهد مستخدمو خدمة البريد الإلكتروني "جي ميل" بعض التغييرات في حساباتهم، إذ أكدت شركة جوجل أنها تعمل على تحديث جديد وعصري لخدمتها الشهيرة.



وذكرت صحيفة إكسبريس البريطانية، اليوم الأحد، أن التحديث الجديد يتمتع بميزات جديدة وإعادة تصميم رئيسية ومن المتوقع إطلاقه في الأسابيع المقبلة.



وبالإضافة إلى المظهر الجديد، سيكون هناك أيضًا خيار لتأجيل المحادثات التي تتيح للمستخدمين حذف رسائل البريد الإلكتروني مؤقتًا من بريدهم الوارد حتى وقت محدد، ولم يحدد بعد تاريخ إصدار هذا التحديث الجديد من جي ميل، ولكن جوجل أكدت أن التحديث قيد الاختبار.



وقالت جوجل "إننا بحاجة إلى مزيد من الوقت لتجميع أفكارنا، لذلك لا يمكننا مشاركة أي شيء بعد- وسنخبر العملاء عندما يحين وقت إصدار التحديث".



ومثل معظم خدمات جوجل، تشهد خدمة جي ميل نجاحا هائلًا حيث تضم أكثر من 1.2 مليار مستخدم حول العالم.



وفي العام الماضي، أعلنت جي ميل أنها حدثت أخيرا سعة إرفاق الملفات في خدمة البريد الإلكتروني الخاصة بها، والتي تسمح الآن للمستخدمين بتلقي رسائل ذات مرفقات تصل إلى 50 ميجابايت وبذلك يستطيع المستخدم الحصول على أو إرفاق المزيد من الصور أو الملفات أو التنزيلات الأخرى أكثر من أي وقت مضى.