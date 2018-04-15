قرار جديد من ثلاثي العدوان ضد سوريا في مجلس الأمن

أعلن مصدر دبلوماسي غربي، اليوم الأحد، أنه من المقرر أن تبدأ المفاوضات حول مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، لمجلس الأمن، بشأن سوريا، غدًا الإثنين.



وقال المصدر الدبلوماسي - في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية، دون الكشف عن هويته - إن "المحادثات ستبدأ غدًا الاثنين"، ولكنه رفض تحديد الموعد الذي سيطرح فيه مشروع القرار للتصويت.



يشار إلى أن الثلاثي الغربي "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا"، سلم مشروع القرار إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، الذي يدين استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وينص على إنشاء آلية للتحقيق في مثل هذه الحوادث.



ويحث مشروع القرار الذي أعدته فرنسا، الحكومة السورية على التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

