«عبد العال» يرفض رفع الحصانة عن نائبة
أعلن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، عن رفض طلب رفع الحصانة المقدم ضد نائبة دون أن يذكر أسمها.
وقال إن رأى المجلس أنتهى بحفظ الطلب لعدم توافر الامور المطلوبة فيما يخص رفع الحصانة.
أعلن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، عن رفض طلب رفع الحصانة المقدم ضد نائبة دون أن يذكر أسمها.
وقال إن رأى المجلس أنتهى بحفظ الطلب لعدم توافر الامور المطلوبة فيما يخص رفع الحصانة.
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