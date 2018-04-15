رسالة من «بوتين» للمشاركين في القمة العربية بالسعودية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين- في رسالة وجهها للقمة العربية المنعقدة في السعودية، اليوم الأحد- أن موسكو على استعداد للتعاون مع جامعة الدول، من أجل ضمان الأمن الإقليمي.



وقال «بوتين» في رسالته، حسبما أفادت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية: «إن روسيا مستعدة لتنمية التعاون الكامل مع الجامعة العربية، من أجل ضمان الأمن الإقليمي».



وأعرب الرئيس الروسي، عن أمله في أن تتطور الظروف، خاصة عقب تدمير القوى الأساسية لتنظيم «داعش» في سوريا والعراق، مضيفا: «سنستطيع أن نعمل معًا على تكثيف عمليات التسوية السياسية، وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاع في هذه البلدان، وحل المهام الإنسانية العاجلة».

