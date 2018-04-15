صور.. طالبة فنون جميلة بالأقصر تدعم السيسى بـ«بورتريه»

عبرت طالبة بكلية الفنون الجميلة بجامعة جنوب الوادي فرع الأقصرعن دعمها وتأييدها للرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية، عن طريق رسم لوحة "بورترته" للرئيس، وهذا ما اعتبرته وسيلة للتعبير عن دعم الشباب له، ومساندته حتى يتمكن من الوصول بمصر إلى بر الأمان.



وقالت رانيا ناصر، الطالبة بالفرقة الثانية شعبة ديكور بكلية الفنون الجميلة بمحافظة الأقصر، إن قيامها برسم بورتريه للرئيس السيسي، جاء من منطلق إيمانها بأنه الرجل الأنسب لقيادة مصر خلال تلك الفترة، وإن فوزه بالانتخابات الرئاسية التي أجريت خلال الفترة الماضية كان بمثابة الدليل على ثقة المصريين بهذا الرجل الذي استطاع أن يُجَنّب مصر الكثير من الصراعات والنزاعات الدولية.



وأضافت خلال حديثها لـ« الدستور» أن فكرة رسم البورتريه حظيت بإعجاب أفراد أسرتها الذين شجعوها بدورهم على تنفيذ البورتريه، حتى تتمكن من التعبير عن دعمها للرئيس السيسي ولكن على طريقتها الخاصة.



وأوضحت أنها رسمت منذ فترة "بورتريه" للشهيد أحمد المنسي، وحرصت على تسليم اللوحة لأسرة الشهيد بعدما زارتهم بمنزلهم، وذلك كنوع من التكريم والتقدير لروح الشهيد، ومحاولة لتخفيف آلام الفراق والحزن عن أسرته.



وكشفت «رانيا» عن رغبتها بتسليم لوحتها للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومقابلته شخصيا وذلك لشعورها بأن ذلك الرجل يمثل الأخ الأكبر والأب لجيل الشباب.