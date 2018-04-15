مصرع ربة منزل في حريق منزلها بالبحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها متأثرة بإصابتها بحروق متفرقة بأنحاء الجسم، بحريق بمنزل في مدينة الرحمانية بمحافظة البحيرة، عقب تسرب غاز من موقد صغير أثناء إعداد الطعام.



وتلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة الرحمانية بنشوب حريق بمنزل كائن بمدينة الرحمانية.



وانتقلت قوات الحماية المدنية وبالفحص، تبين نشوب الحريق بشقه بالطابق الثاني بمنزل ملك «خالد. ع. ح»، 40 سنة، موظف بالإدارة الصحية بالرحمانية، وتم السيطرة عليه وإخماده ونتج عن ذلك إصابة كل من: مالك المنزل المذكور بحروق باليدين والوجه، والدته «حُسنه. ي. ال»، 65 سنة، ربة منزل بحروق بأجزاء متفرقة في الجسم، وتم نقل المصابين لمستشفى الرحمانية العام، وتحويل الثانية لمستشفى دمنهور العام للعلاج.



وبسؤال مالك المنزل، قرر أنه حال قيام الثانية بإعداد الطعام على موقد غاز صغير حدث تسرب للغاز منه، مما أدى لاشتعال النيران به وحدوث إصابتهما حال محاولتهما إخماد النيران، وأضاف احتراق سقف الطابق الثاني من الأخشاب والقش، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.



وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.