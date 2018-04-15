سيناتور أمريكي: قرار «ترامب» بقصف سوريا يُزيد بؤس الشعب

قال السيناتور الديمقراطي كريس مورفي، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقصف منشآت الأسلحة الكيماوية السورية، ليس كافيًا، ولن يؤدي إلا إلى إطالة أمد معاناة الشعب السوري.



وأضاف "مورفي" - في تصريحات له -: إن "أنصاف الحلول هذه قد تشعر الولايات المتحدة بالتحسن بأننا لسنا غائبين تمامًا عن الحرب ضد الرئيس السوري بشار الأسد، إلا أنها تطيل من بؤس الشعب".



وأطلقت الولايات المتحدة، في هجوم صاروخي مشترك مع المملكة المتحدة وفرنسا، ما يقرب من 105 قذائف ضد ثلاثة مرافق أسلحة كيمياوية في سوريا، فجر أمس السبت.



وجاءت الضربات ردًا على قيام قوات الأسد، باستخدام الأسلحة الكيمياوية ضد المدنيين هذا الأسبوع - حسب الرواية الأمريكية والغربية -، وهو الأمر الذي تنفيه السلطات السورية بشكل قاطع.



وتابع ميرفي - وفق ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- أن الصراع في سوريا مستمر بسبب تزويد الولايات المتحدة، قوات المعارضة السورية، بـ "ما يكفي لإبقاء الصراع مستمرًا"، لكنها لم تخصص الموارد اللازمة لإسقاط الأسد.



