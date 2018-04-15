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الأحد 15/أبريل/2018 - 11:02 ص

تسمم عامل زراعي تناول «سم فئران» بطريق الخطأ في البحيرة

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
أيمن بدر
dostor.org/2129212

أصيب عامل زراعي بحالة تسمم فسفوري، إثر تناول «سم فئران»، عن طريق الخطأ، وتم نقله إلى مستشفى الرحمانية العام، بمحافظة البحيرة، وتم تحويله لمركز السموم بالإسكندرية.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة الرحمانية، من المستشفى العام، بوصول «عبد الله. ن. م»، 32 سنة، عامل زراعي، مصاب بإدعاء تناول مادة سامة، وتم تحويله إلى مركز السموم بالإسكندرية.

وبسؤاله، قرر بتناوله سم فئران عن طريق الخطأ، اعتقادًا أنه «فلفل أسمر»، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وتحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابه العامة.

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