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الأحد 15/أبريل/2018 - 10:58 ص

«تنمية التجارة الداخلية» تعلن إجراءات تسجيل النماذج الصناعية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
نرمين محمود الدهان
dostor.org/2129206

نشر جهاز تنمية التجارة الداخلية والتابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إجراءات تسجيل النماذج الصناعية وهي:

1-يقدم طلب تسجيل التصميم او النموذج الصناعي على النموذج المعد لذلك على ألا يتجاوز عدد التصميمات أو النماذج الخمسين بشرط ان تكون فى مجموعها وحدة متجانسة.

2-يتبع تقديم الطلب مرحلة الفحص واتخاذ القرار بشأن الطلب ( قبول رفض ) ويرسل القرار الى مقدم الطلب عن طريق البريد باشتراطات القبول أو أسباب الرفض على أن يتم الرد من قبل مقدم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ وصول القرار.

3-يشهر عن التصميم أو النموذج الصناعي لمدة 60 يوما فى الجريدة الرسمية الخاصة بالعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية.

4-خلال فترة الإشهار عن العلامة يحق لكل من يهمه الأمر الاعتراض على قبول تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي على النموذج المعد لذلك.

5-يحق لمقدم الطلب التظلم من قرار الإدارة بالرفض خلال 30 يوما من تاريخ استلام القرار تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي وتمتد الحماية القانونية للتسجيل لمدة 10 سنوات اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب ويمكن تجديدها لمدة 5 سنوات أخرى.

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