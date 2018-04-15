الأزهر: حرمان طلاب «البناطيل الممزقة» من دخول الامتحانات

قال الدكتور السيد سلام عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر فرع المنوفية، إنه قام بإصدار قرارًا بمنع دخول طلاب الكلية، مما يلبسون السلاسل والأساور أوالبنطلونات المقطعة أو من يحلقون رؤوسهم على طريقة «القذح» من امتحانات الكلية الخاصة بهم سواء الشفهية أو التحريرية.



وأضاف، جاء هذا القرار بعد اكتشاف عدم امتثال طلاب الكلية للتعليمات في الفصل الدراسي الأول، أثناء تفقده اللجان بحجة عدم علمهم بسبب قلة حضورهم بالكلية على الرغم من أن ذلك القرار منذ بداية العام الدراسي، مشيرًا إلى أن نحو 85 %من الطلاب لم يلتزموا، مضيفًا: «جامعة الأزهر لها صفة خاصة فطالبها لابد أن يكون قدوة ومميز، فسيكون داعية ديني يسأله الناس في أمور دينهم ودنياهم، وفي الحلال والحرام»، مشيرًا إلى أنه لم يمنع طلاب الفصل الدراسي الأول ممن لم يمتثلوا للتعليمات من امتحاناتهم، ولكن القرار سيطبق بدء من امتحانات الفصل الدراسي الثاني.



وأشار إلى أن الامتحانات الشفهية بالكلية لها ضوابط، فهى تعقد قبل الامتحان التحريري بـ10 أيام ومن سيتم منعه بسب هذة الممارسات من حضور الامتحان مرة يستطيع الالتزام والعودة مرة أخرى، لحضور الامتحان طوال فترة الـ 10 أيام.

