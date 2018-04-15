القاهرة : الأحد 15 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:39 ص

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا
07:30 ص

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

12:25 ص

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا
09:40 م

التفاصيل الكاملة لـ«خناقة» أمن حفل تامر حسني مع الصحفيين.. (صور)
09:35 م

الخميس.. أحمد خالد توفيق في بيت السناري.. و«الناشرين» يطلب 20% خصمًا على كُتبه
07:58 ص

تركيا ترحب بالهجوم الثلاثى على سوريا
07:26 ص

نص البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
07:00 ص

سوريا: أخلينا المناطق التى تم الهجوم عليها مسبقًا
06:25 ص

موسكو: منشآتنا فى سوريا آمنة
06:12 ص

إصابات بين المدنيين فى حمص جرّاء الهجوم الثلاثى على سوريا
06:02 ص

مصادر سورية تعلن فشل الهجوم الثلاثى فى تحقيق أهدافه

05:33 ص

كل ما تريد معرفته عن الهجوم الثلاثى على سوريا

محافظات
الأحد 15/أبريل/2018 - 10:54 ص

الأزهر: حرمان طلاب «البناطيل الممزقة» من دخول الامتحانات

البناطيل الممزقة
البناطيل الممزقة
المنوفية_ عاشور أبو سالم
dostor.org/2129202

قال الدكتور السيد سلام عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر فرع المنوفية، إنه قام بإصدار قرارًا بمنع دخول طلاب الكلية، مما يلبسون السلاسل والأساور أوالبنطلونات المقطعة أو من يحلقون رؤوسهم على طريقة «القذح» من امتحانات الكلية الخاصة بهم سواء الشفهية أو التحريرية.

وأضاف، جاء هذا القرار بعد اكتشاف عدم امتثال طلاب الكلية للتعليمات في الفصل الدراسي الأول، أثناء تفقده اللجان بحجة عدم علمهم بسبب قلة حضورهم بالكلية على الرغم من أن ذلك القرار منذ بداية العام الدراسي، مشيرًا إلى أن نحو 85 %من الطلاب لم يلتزموا، مضيفًا: «جامعة الأزهر لها صفة خاصة فطالبها لابد أن يكون قدوة ومميز، فسيكون داعية ديني يسأله الناس في أمور دينهم ودنياهم، وفي الحلال والحرام»، مشيرًا إلى أنه لم يمنع طلاب الفصل الدراسي الأول ممن لم يمتثلوا للتعليمات من امتحاناتهم، ولكن القرار سيطبق بدء من امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأشار إلى أن الامتحانات الشفهية بالكلية لها ضوابط، فهى تعقد قبل الامتحان التحريري بـ10 أيام ومن سيتم منعه بسب هذة الممارسات من حضور الامتحان مرة يستطيع الالتزام والعودة مرة أخرى، لحضور الامتحان طوال فترة الـ 10 أيام.

الأزهر: حرمان طلاب «البناطيل الممزقة» من دخول الامتحانات
الآن

«التعليم» تفتح باب التقدم لشغل بعض الوظائف بالمدارس اليابانية

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 33

18 بندًا على طاولة القمة العربية.. اليوم

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا

الأكثر قراءة

«قائمة الشرف».. أسماء شهداء الهجوم الإرهابى بوسط سيناء

حريق هائل يلتهم كنيسة الشهداء بدير كينج مريوط (صور)

جهاز المنتخب يكذّب الزمالك: الشناوي خارج المونديال

المتحدث العسكري ينشر صور 14 إرهابيًا قتلوا في عملية وسط سيناء

ألبومات الصور

بالصور.. ختام أنشطة مديرية التعليم بالإسماعيلية

مقاتلات حربية تخترق سماء إسرائيل وتثير الفزع (صور)

عاجل.. قتلى إيرانيون بينهم ضباط في قصف إسرائيلي بسوريا (صور)

الإدارة المحلية بالفيوم تكرم الأمهات المثاليات (صور)

نجم الساعة

محمد فودة يكتب: «غلطة الشاطرة».. كيف أخطأت وزيرة الثقافة في اختيار محمد حفظي رئيسًا لـ«القاهرة السينمائي»؟

الأكثر قراءة

«قائمة الشرف».. أسماء شهداء الهجوم الإرهابى بوسط سيناء

حريق هائل يلتهم كنيسة الشهداء بدير كينج مريوط (صور)

جهاز المنتخب يكذّب الزمالك: الشناوي خارج المونديال

المتحدث العسكري ينشر صور 14 إرهابيًا قتلوا في عملية وسط سيناء

كشكول

عميد تجارة القاهرة: إدراج تخصصات الكلية لأول مرة بالتصنيفات العالمية

غدا.. زاهي حواس فى ندوة حول أسرار الفراعنة والأهرامات بجامعة هليوبوليس

جوائز مالية لـ١٢ متسابق تأهلوا للمرحلة النهائية لمسابقة مختبر الشهرة

تصريحات وزير التعليم عن النظام الجديد تثير قلق أولياء الأمور

جيهان السادات ضيفًا بكلية اللغة والإعلام الأكاديمية العربية الثلاثاء المقبل

الأمصار

أبرز عناوين الصحف السودانية اليوم الأحد

اليوم.. انطلاق القمة العربية بالظهران

مصرع نجل أمين محافظة صنعاء في اشتباكات مع الحوثيين

أبرز عناوين الصحف اللبنانية

تركيا تبدأ استيراد لحم الخنزير والخيول من البوسنة والهرسك

ads
منوعات

8 رياضات يمارسها الأغنياء فقط

فيديوجراف.. «ارتفاع درجة الحرارة وقصف جبهة هاري كين» أبرز أخبار اليوم

علماء فضاء: 17 ألف كويكب تمثل خطورة على الأرض

ولاد الكار

عن تحقيقه «نحو الأمية».. أحمد عاطف يفوز بجائزة الصحافة والإعلام

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك