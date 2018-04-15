بدء مؤتمر «العدل» بشأن جذب رأس المال المحلي والأجنبي

افتتح المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، منذ قليل، فعاليات مؤتمر "جذب رأس المال المحلي والأجنبي في ظل قانون الاستثمار الجديد"، بحضور عدد من قضاة المحاكم الاقتصادية، وبعض الشخصيات المعنية بهذا الشأن.



ويناقش المؤتمر عدة موضوعات تعتبر من أولويات الوطن الاقتصادية في الآونة الحالية، أبرزها الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشجيع الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، ويتحدث عن ذلك الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما يشرح رئيس هيئة الرقابة على سوق المال الدكتور محمد عمران، دور هيئة الرقابة المالية في تشجيع الاستثمار وأثر ذلك في الاقتصاد المصري.



كما تتضمن أجندة المؤتمر المشكلات العملية في سوق رأس المال وسوق التمويل العقاري، وأيضًا الحوافز والضمانات للمستثمر في قانون الاستثمار الجديد.



ويحاور في هذه الموضوعات مختصون لهم باع كبير من الناحية العلمية والعملية في نواحٍ تهدف لخلق مناخ إيجابي، لتوطين رأس المال المحلي وجذب المزيد من رأس المال الأجنبي.

يذكر أن المؤتمر يأتي ضمن نهج جديد لوزارة العدل، يشمل تنظيم أحداث عدة من مؤتمرات وندوات تثقيفية وورش عمل، لإثراء الجانب العملي والممارسة الحياتية للتشريعات المستحدثة في المجالات كافة، وتفعيل الأطر القانونية لهذه التشريعات بأقصى كفاءة ممكنة.