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اقتصاد
الأحد 15/أبريل/2018 - 10:51 ص

7 مايو.. عمومية «العبوات الطبية» تناقش تشكيل مجلس إدارة جديد

7 مايو.. عمومية «العبوات
اكرم عمران
dostor.org/2129198

قالت إدارة الافصاح بالبورصة إن شركة العبوات الطبية، دعت مساهميها لعقد الجمعية العامة العادية، في 7 مايو المقبل، للنظر في نتائج أعمال الشركة خلال عامي 2016 و2017.

وقالت الشركة اليوم الأحد، إن العمومية ستناقش أيضا تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العامين الماضيين، وعدم إبراء ذمة المجلس المعزول، وإعادة تشكيل آخر.

وأضافت أنه سيتم النظر في عدم التصديق على اعتماد بدلات الحضور والمرتبات ومصروفات الأعضاء المعزولين عن عامي 2016 و2017.
ونوهت بأنه سيتم الاجتماع في طور انعقاد ثانٍ في حال عدم اكتمال النصاب الأول، وذلك في 16 مايو 2018.

يُشار إلى أن القوائم المالية للشركة أظهرت خلال 2017، ارتفاع خسائرها بنسبة 229% لتبلغ 11.3 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 3.4 مليون جنيه في 2016.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال 2017 إلى 23.02 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 16 مليون جنيه في 2016.

يذكر أن مجلس إدارة الشركة قد قرر مؤخرًا، دعوة لعقد عمومية عادية مع مراعاة 6 تحفظات بتقرير مراقب الحسابات، متعلق بعضها ببند الأصول الثابتة، وقيمة المخزون، وإحدى المديونيات، وغيرها.

وكانت الشركة قد أعلنت في منتصف ديسمبر الماضي، أن الأرباح التقديرية لعام 2018، تبلغ نحو 37 مليون جنيه، طبقًا لأسعار بيع منتجاتها في ذلك التوقيت.

وتستهدف خطة العمل التقديرية للشركة خلال العام الحالي، نحو 85 مليون جنيه خلال العام المقبل، وذلك بكامل قوة التشغيل الحالية للمصنع.

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