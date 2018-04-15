«الصحة»: فحص 664 ألف مواطن ضمن «القضاء على فيروس سى 2020»

قال الدكتور يحيى الشاذلي نائب رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، منسق مبادرة الرئيس لإعلان مصر خالية من فيروس سي عام 2020 إن المبادرة نجحت في فحص 664 ألف و300 مواطن في جميع المحافظات، منذ بدايتها في 13 فبراير الماضي حتى اليوم.

وأضاف الشاذلي في تصريـح لـ"الدستور"، أن الفحص المبدئي أثبت وجود الأجسام المضادة لفيروس سي لدى 116 ألف مواطن، وإصابة 37 ألف و200 مريض بعد إجراء تحليل، وتم صرف الجرعة الكاملة من علاج الفيروس لــ17 ألف مريض ممن خضعوا للكشف، وأثبتت التحاليل إصابتهم، مشيرًا إلى استمرار المبادرة في 87 نقطة تمركز على مستوى الجمهورية تغطيها 348 سيارة كشف وعيادة متنقلة و١٨٠ مركز طب أسرة أخرين.





يذكر أن الحملة تقوم بالمسح الطبي بإجراء تحاليل «Elisa وRapid Test» للكشف على الأجسام المضادة لفيروس «سي»، ويتم إجراء تحليل PCR لمن تكون نتائجهم إيجابية لتحليل الأجسام المضادة للتأكد من إصابتهم بالفيروس، وصرف العلاج في نفس اليوم من تاريخ ظهور النتائج بالمجان.