وزير الخارجية البريطاني: الضربات الأخيرة لا تستهدف روسيا

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، إن الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة بالتعاون مع بريطانيا وفرنسا، ضد سوريا، كانت تهدف إلى إرسال رسالة مفادها أنه لن يتم التسامح مع استخدام الأسلحة الكيميائية.



ودافع وزير الخارجية البريطاني عن تحرك بلاده في سوريا قائلًا: "إن بريطانيا عليها واجب بأن تثبت لسوريا أنها لم تفلت من محاسبة استخدام الأسلحة الكيماوية".



وأضاف جونسون، في جريدة "صنداي تلجراف"، أن الضربات الموجهة بدقة لا تهدف إلى إحباط الأهداف الاستراتيجية الروسية.



وأوضح: "هذا لا يمثل أي تصعيد رئيسي للمملكة المتحدة أو التدخل الغربي في سوريا، ويجب أن نتحلى بالشجاعة لنكون صادقين في ذلك".



وحدد وزير الخارجية التبرير القانوني للغارات قائلًا: "نعتزم أن نفعل ما بوسعنا لحماية الشعب السوري من هذا النوع الخاص من الأسلحة القاسية".



وأكد جونسون أنه سيتم مواصلة الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد للجلوس على طاولة المفاوضات، مشيرًا إلى أنه سيتم بحث الخيارات إذا تكرر استخدام السلاح الكيماوي مرة أخرى في سوريا.



وتابع قائلًا: "لا توجد مقترحات الآن لهجمات مستقبلية على سوريا، ولا يمكننا معرفة رد فعل النظام السوري على الضربات الصاروخية، كما أنه لا يمكن التأكيد على أن النظام السوري ما زال يمتلك أسلحة كيماوية".



وكشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة "بريج"، ونشر في صحيفة "ذي ميل" اليوم الأحد، أن 54٪ من الناخبين يعتقدون أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي كانت مخطئة في قرار شن هجمات ضد سوريا دون موافقة البرلمان البريطاني، مقارنة بـ30٪ ممن دعموها.



ومن المقرر أن تواجه ماي البرلمان البريطاني غد الاثنين، حيث ستقدم بيانًا إلى مجلس النواب تشرح فيه الحجج الأخلاقية والقانونية للعمل العسكري الأخير.