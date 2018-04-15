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اقتصاد
الأحد 15/أبريل/2018 - 10:50 ص

عمومية «القومية للأسمنت» تعتمد موازنة 2018-2019

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
الدستور
dostor.org/2129195

اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة القومية للأسمنت، الموازنة التقديرية للعام المالي 2018-2019، بخسائر متوقعة بقيمة 359.5 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة - في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد - أنها اعتمدت قرار مجلس الإدارة، بشأن إعادة تشكيل المجلس، استنادًا للمادتين 21 و28 من النظام الأساسي للشركة.

واعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة، الموازنة التخطيطية للعام المالي 2017-2018، بأرباح مستهدفة بقيمة 17.7 مليون جنيه.

وتستهدف موازنة العام المالي الجاري، استثمارات بقيمة 950 مليون جنيه، مقابل استثمارات مستهدفة بقيمة 620 مليون جنيه، في العام الجاري.

ووافقت الجمعية على إعداد دراسة تفصيلية لنقل مصانع الشركة خارج الكتلة السكنية إلى أرض يتم تخصيصها من الدولة، مع النظر في استغلال أرض الشركة الاستغلال الأمقل بالتعاون مع الجهات الإدارية المسئولة مع عدم المساس بحقوق العمال، مع الاستمرار في إيقاف كافة الأنشطة بالشركة عدا طحن الكلينكر لحين الانتهاء من المخزون والدراسة.

وكانت القوائم المالية للشركة، أظهرت خلال النصف الأول من العام المالي 2017-2018، ارتفاع خسائرها بنسبة 136.7% إلى 496 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 209.5 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي السابق.

وتراجعت إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة أعلاه إلى 736 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 840.2 مليون جنيه، على أساس سنوي.

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