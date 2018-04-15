إعادة افتتاح شارع «كورنيش العطيفية» ببغداد بعد إغلاقه 12 عامًا

أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي اليوم الأحد، إعادة افتتاح شارع "كورنيش العطيفية" المحاذي لنهر دجلة والمغلق منذ 12 عاما.



وقال الربيعي - في تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) - "لقد وجهنا اليوم بإعادة افتتاح شارع كورنيش العطيفية المحاذي لنهر دجلة (شمالي العاصمة) باتجاه جسر 14 رمضان "، مشيرا إلى أن هذا الطريق يربط بين منطقتي العطيفية والمنصور.



وأكد الربيعي أهمية هذا الطريق الاستراتيجي والمغلق منذ 12 عاما، لافتا إلى أن قرار إعادة افتتاح الشارع جاء بعد أن ساد الوضع الأمني في العاصمة بجهود القوات الأمنية وتعاون المواطنين.



وكانت القوات الأمنية قد شرعت في الآونة الأخيرة بافتتاح العديد من الطرق الرئيسية التي أغلقت بعد العام 2005.