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الأحد 15/أبريل/2018 - 09:42 ص

الثلاثاء.. الغردقة تستضيف أكبر مؤتمر عن أمن المعلومات

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
طارق عتمان
dostor.org/2129099

تستقبل محافظة الغردقة الثلاثاء المقبل بدء فعاليات مؤتمر أمن المعلومات الدولي لشركتي جيت وركس المصرية وشركة سوفوس العالمية للإعلان عن حزمة جديدة لعدد من الحلول الرقمية لأمن الشبكات والمعلومات بمصر والشرق الأوسط بحضور أكثر من 50 من سلاسل الفنادق العالمية ومنهم شتيجنبرجر وماريوت وشيراتون وصن رايز وغيرها، بالإضافة إلى كبار الشركات العالمية المتخصصة في تقنية وأمن المعلومات، تحت شعار Sophos security Day - Hospitality.

وينطلق المؤتمر بحضور كلا من محمد هارون المدير التنفيذي لجيت وركس، والمهندس حاتم شحاتة مدير دعم ما قبل البيع، والمهندس مصطفى حمدي مدير مبيعات جيت وركس والمهندس باسم البنا مدير مبيعات الشرق الأوسط من سوفوس، بالإضافة إلى فارون باريخ مهندس الأنظمة لأفريقيا بشركة سوفوس وأورفندرا جويل مدير التسويق (سوفوس) الشرق الأوسط، وعدد من مسؤولي أمن الشبكات والمعلومات بكبرى الشركات المتخصصة في تقنية وأمن المعلومات.

وقال محمد هارون المدير التنفيذي لشركة "جيت وركس" إن مشهد التهديدات أصبح أكثر تعقيدا نظرا للتنوع الشديد للمخاطر والهجمات الإلكترونية المتطورة، ما استلزم تطوير الدفاعات لتكون أكثر ذكاء وتكاملا وهذا ما تقوم به شركة سوفوس من تطوير 14 منتجا مختلفا ومتكاملا (تندرج تحت مجموعتين من المنتجات Network Security group & Endures security Group) ما يتيح للمؤسسات الحماية اللازمة وأيضا بيئة عمل آمن.

وقال هارون إن جيت وركس الشركة الأولى في تأمين الشبكات والمعلومات وحماية الشركات والمستخدمين من مخاطر وتهديدات الإنترنت، وتقدم خدماتها للعملاء من خلال شبكة من الموزعين المعتمدين في مصر والموزع المعتمد للمنتجات والخدمات الرئيسية لشركة إيسيت وسوفوس ولوجو وأيضا تعتبر مركز التدريب الوحيد المعتمد من شركة سوفوس الإنجليزية بمصر.

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