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الأحد 15/أبريل/2018 - 09:28 ص

ضبط 1100 كيلو لحوم بلدى فاسدة فى حملات أمنية بالفيوم

صورة من المضبوطات
صورة من المضبوطات
الفيوم - مصطفي عبدالله
dostor.org/2129092

تمكنت مباحث التموين والتجارة الداخلية، بمديرية أمن الفيوم، من ضبط مجزر دون ترخيص يذبح الماشية المريضة ويبع لحومها بأسعار مخفضة مدعيا أنها لحوم مدعمة.

تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم إخطارًا من اللواء حسام فوزي مدير المباحث يفيد بورود معلومات لمباحث لتموين عن قيام "محمد ط ر م"، 45 سنة، بإدارة مجزر دون ترخيص وذبح الماشية المريضة والنافقة وبيع لحومها بأسعار مخفضة مدعيا أنها مدعمة وتحت إشراف التموين.

تمكنت مباحث التموين من ضبط 1100 كيلو لحوم بلدي فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدامي، كما تم ضبط عجل بقري تظهر عليه علامات المرض كان في طريقه للذبح داخل المجزر.

تم التحفظ على المضبوطات وإلقاء القبض على المتهم وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1233 إداري أبشواي لسنة 2018 وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

ضبط 1100 كيلو لحوم بلدى فاسدة فى حملات أمنية بالفيوم
ضبط 1100 كيلو لحوم بلدى فاسدة فى حملات أمنية بالفيوم
ضبط 1100 كيلو لحوم بلدى فاسدة فى حملات أمنية بالفيوم
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