بعد قليل.. مؤتمر «العدل» حول «جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية»

يفتتح المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، بعد قليل مؤتمر «جذب رأس المال المحلي والأجنبي في ظل قانون الاستثمار الجديد»، في حضور حشد كبير من قضاة المحاكم الاقتصادية واستضافة نخبة من كبار رجالات الدولة في هذا الشأن.



وتشمل أجندة المؤتمر عدة موضوعات تعتبر من أولويات الوطن الاقتصادية في الآونة الحالية، وفي مقدمة هذه الموضوعات الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشجيع الاستثمار فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، ويتحدث عن ذلك الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كذلك يتحدث رئيس هيئة الرقابة على سوق المال الدكتور محمد عمران، عن دور هيئة الرقابة المالية في تشجيع الاستثمار وأثر ذلك علي الاقتصاد المصري.



كما تتضمن أجندة المؤتمر المشكلات العملية في سوق رأس المال وسوق التمويل العقاري، أيضا الحوافز والضمانات للمستثمر في قانون الاستثمار الجديد ويحاور في هذه الموضوعات مختصون لهم باع كبير من الناحية العلمية والعملية في نواح تهدف لخلق مناخ إيجابي لتوطين رأس المال المحلي واجتذاب المزيد من رأس المال الأجنبي.



يأتي هذا المؤتمر ضمن نهج جديد لوزارة العدل يشمل تنظيم مؤتمرات وندوات تثقيفية وورش عمل لإثراء الجانب العملي والممارسة الحياتية للتشريعات المستحدثة في كافة المجالات وتفعيل الأطر القانونية لهذه التشريعات بأقصى كفاءة ممكنة.