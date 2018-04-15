مقتل وإصابة 9 شرطيين الأفغان فى هجوم على نقطة تفتيش

أعلن مسئول أفغاني اليوم الأحد مقتل 4 من أفراد الشرطة في هجوم شنه متمردون على نقطة تفتيش شرقي البلاد.



ونقلت شبكة «إيه بي سي» نيوز الأمريكية عن عارف نوري المتحدث باسم حاكم إقليم غزني قوله: إن مسلحين فتحوا النيران على نقطة تفتيش ثم قاموا باستهداف قوات تعزيزية بقنبلة زُرعت على جانب الطريق؛ ما أدى إلى مقتل 4 شرطيين وإصابة 5 آخرين.



ولم تعلن بعد أي جهة مسئوليتها عن الهجوم.



تجدر الإشارة إلى أن عناصر مسلحة بحركة طالبان اقتحمت الخميس الماضي مجمعا حكوميا في الإقليم ذاته؛ ما أدى إلى اندلاع معركة بالأسلحة النارية استمرت لساعات راح ضحيتها 15 شخصا، من بينهم ثلاثة مسئولين محليين بارزين.