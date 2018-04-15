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الأحد 15/أبريل/2018 - 09:12 ص

الشرطة الأوكرانية: وقوع انفجار بالقرب من مبنى «كييف إينيرجو»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2129084

ذكرت الشرطة الأوكرانية أن انفجارا - يشتبه في أنه عمل إرهابي - وقع قرب مبنى شركة "كييف إينيرجو" المعنية بتزويد العاصمة كييف بالطاقة.

وقالت الشرطة - في بيان لها اليوم الأحد نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - " إن الانفجار وقع مساء أمس، ولم يسفر عن وقوع إصابات حيث تسبب فقط في تدمير أبواب المبنى، وألحق أضرارا بنوافذه وواجهته"، ورجحت الشرطة أن يكون التفجير ناجم عن قنبلة يدوية تم وضعها عند مدخل المبنى.

يشار إلى أن شركة "كييف إينيرجو" مسئولة عن تزويد السكان والشركات في العاصمة الأوكرانية بالتدفئة المركزية والكهرباء.

وتشهد كييف وبقية مدن أوكرانيا مثل هذه الحوادث بسبب انتشار الأسلحة النارية والمواد المتفجرة على خلفية النزاع في منطقة دونباس جنوب شرقي البلاد (التي أعلنت انفصالها عن البلاد في استفتاء أجري عام 2014 ) فضلا عن الانفلات الأمني إثر هذه الأحداث.

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