اليوم.. «القاضى» يستعرض استراتيجية الاتصالات لميكنة منظومة الصحة

يستعرض المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد، استراتيجية الاتصالات الخاصة بميكنة منظومة الصحة في مصر.



يأتى ذلك خلال كلمته أمام عدد من الشركات والمستثمرين في الجلسة الرئيسية بفعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الصحة الأول لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تحت عنوان «رؤية موحدة لنظم المعلومات الصحية في مصر»، والمقام تحت رعايته.



ومن المتوقع أن يعلن الوزير عن خطة الحكومة لتطوير هذا القطاع المهم بعد الموافقة علي إصدار قانون التأمين الصحي الموحد، وقرب إعلان اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، والتي ستنظم العلاقة بين المستثمرين والدولة وآليات التعامل، وخدمة 100 مليون مواطن ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.