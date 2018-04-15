المكسيك تكرر رفضها استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا

جدد رئيس المكسيك إنريكه بينيا نييتو رفض بلاده استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.



وقال بينا نييتو في كلمته أمام القمة الثامنة للأمريكتين المنعقدة حاليا في ليما (حسبما نقل الموقع الإلكتروني للخارجية المكسيكية) إن بلاده تأمل في وضع حد لاستخدام الأسلحة الكيماوية، التي ينتج عنها عواقب وخيمة، عبر القانون الدولي والاتفاقيات متعددة الأطراف.



في سياق أخر، عقد الرئيس المكسيكي اجتماعا مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس في ليما؛ حيث اتفق الجانبان على ضرورة بذل المزيد من العمل المشترك في مجالات الأمن والهجرة.