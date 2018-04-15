نائب عراقي يحذر من عدم الذهاب إلى الانتخابات البرلمانية

حذر النائب عن تحالف القوي العراقية محمد نوري العبد ربه اليوم الأحد من مغبة عدم ذهاب الناخب إلى الانتخابات البرلمانية، معتبرا ذلك "طامة كبرى".



وقال العبد ربه - في تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) - إن " الناخب العراقي في حيرة لأنه لا توجد قوائم مصفاة بشكل كامل فلابد من وجود عدد من الأسماء داخل كل قائمة من غير المرغوب فيهم"، مشيرا إلى أن الناخب يخشي من أنه في حال صوت لاسم محدد داخل القائمة فقد تذهب أصوات هذا المرشح لشخص آخر داخل نفس القائمة.



وأضاف أن " عدم ذهاب الناخب إلى الانتخابات سيمثل طامة كبرى لأن الأحزاب الكبيرة لديها جماهيرها التي ستذهب وتصوت لأسماء محددة ما يجعل الانتخابات تتجه لعودة نفس الوجوه السابقة"، موضحا أن المرشحين المستقلين وغير الحزبيين قد يتجاوز نسبتهم الـ 60% والتصويت لهم قد يغير شكل العملية السياسية.



وكانت الحملة الدعائية الخاصة بالمرشحين لعضوية مجلس النواب في دورته الرابعة قد انطلقت صباح أمس السبت تمهيدا لبدء عملية التصويت يوم 12 من الشهر المقبل.