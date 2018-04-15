وزير التموين يتعاقد مع وفد هندي لتوفير الشاي

في لقائه مع وفد هندى، تعاقد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، علي شراء الشاي الهندي، كما تم الاتفاق على ضخ استثمارات هندية لتعبئة وتغليف الشاي الهندي بأحجام مختلفة وطرحه بالأسواق المصرية.



يأتى ذلك فيما أعلن مجلس الشاي الهندي عن أن صادراتهم إلى مصر ارتفعت أكثر من 150% خلال أول 11 شهرا من العام الماضي.



وجاء في بيان لمجلس الشاي الهندي أن وارادت مصر من الشاي الهندي ارتفعت في الفترة من يناير إلى نوفمبر إلى 8.54 مليون كيلو جرام، مقابل 3.4 مليون كيلو جرام خلال نفس الفترة عام 2016.



وفي مارس 2016 اتفقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مع رئيس مجلس الشاي الهندي على ضخ استثمارات هندية لتعبئة وتغليف الشاي الهندي بأحجام مختلفة وطرحه بالأسواق المصرية.