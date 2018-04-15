النقل الروسية: اتخاذ تدابير ضد واشنطن

أعلن وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف، اليوم الأحد، أن الاتحاد الروسي يعمل على اتخاذ تدابير جوابية ضد الولايات المتحدة في مجال النقل.



ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن سوكولوف قوله للصحفيين ردا على سؤال حول الإجراءات الاقتصادية التي يمكن أن تتخذها روسيا بحق الولايات المتحدة في مجال النقل: لن أعلن، نحن نعمل على ذلك.



وكانت الولايات المتحدة قد فرضت - في مطلع شهر أبريل الجاري - مجموعة جديدة من العقوبات ضد عدد من رجال الأعمال الروس وشركاتهم، كما أفادت تقارير الخميس الماضي، بأن 8 من المطارات الروسية التي يمكن أن تسافر عبرها فرق كرة القدم المشاركة في مباريات كأس العالم الذي ينظم في موسكو، تملكها مؤسسات تخضع لعقوبات فرضتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا الأمر الذي قد يعيق سفر هذه الفرق، بعد التحديث الأخير لقائمة العقوبات الأمريكية.