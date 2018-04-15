«أحداث مكتب الإرشاد واللجان النوعية».. أبرز محاكمات اليوم

محاكمة «بديع» وآخرين في «أحداث مكتب الإرشاد»



تنظر محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة، بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، وآخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مكتب الإرشاد».

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر، قاموا بإطلاق الأعيرة النارية، والخرطوش صوب المجني عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.





دعوى إلزام «كهربا» بدفع نفقتي عدة ومتعة لطليقته



تواصل محكمة الأسرة، بزنانيري، نظر الدعوى المقامة من المذيعة سارة خليفة، وتطالب بإلزام مطلقها محمود كهربا، ﻻعب الزمالك والمعار لاتحاد جدة السعودي، بدفع مستحقاتها من نفقة عدة ومتعة.

وكانت سارة خليفة أقامت الدعوى رقم 1403 لسنة 2016، تطالب فيها بإلزام مطلقها اللاعب «محمود عبد المنعم» الشهير بـ«كهربا»، ﻻعب الزمالك بدفع مستحقاتها.

وتزوجت سارة خليفة اللاعب بموجب العقد الشرعي المؤرخ في 15 يونيو 2016، ومنذ فترة امتنع عن اﻹنفاق عليها رغم تيسر حاله.





محاكمة مستشار المعزول مرسي في «خلية اللجان النوعية»



تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، محاكمة عبد الله شحاتة، المستشار الاقتصادي، للرئيس المعزول محمد مرسي، في قضية «خلية اللجان النوعية»، وسماع مرافعة الدفاع.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، بمحافظة الجيزة، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، إلى جانب إمداد الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات والأموال اللازمة لتنفيذ أغراضهم.





نظر طعن 154 متهمًا في «خلية اللجان النوعية بالفيوم» على إدراجهم بقوائم الإرهاب



تنظر محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد عبد اللطيف أولى جلسات طعن 154 متهمًا، في قضية لجان العمليات النوعية، بمحافظة الفيوم، على حكم إدراجهم بقوائم الشخصيات الإرهابية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمها، بتأييد قرار النيابة العامة، برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق، بإدراج 154 متهمًا، في قضية لجان العمليات النوعية بالفيوم، على قوائم الشخصيات والكيانات الإرهابية، وذلك على خلفية اتهامهم بالقضية التي حملت رقم 351 لسنة 2015 حصر نيابة أمن الدولة العليا.





محاكمة مدير بنك وموظف بتهمة الاستيلاء على 17 مليون جنيه



تنظر الدائرة 19 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار محمد حسين اليمنى، محاكمة «أشرف.ع»، مدير الائتمان ببنك مصر رومانيا، وموظف بتهمة الاستيلاء على 17 مليون جنيه من أموال عميل بالبنك.

وتشير تفاصيل القضية إلى اتفاق المتهم الأول بصفته مدير الائتمان بالبنك، مع المتهم الثاني، للحصول على المبلغ سالف الذكر خلال 2003، وتم تسهيل الاستيلاء على المبلغ من خلال 3 شيكات تم صرفها بشكل غير قانوني من حساب أحد عملاء البنك.