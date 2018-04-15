اليوم.. بدء موسم توريد القمح المحلى من المزارعين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن، اليوم الأحد، هو بدء موسم توريد القمح المحلى من المزارعين، فى إطار حرص الحكومة على استلام كامل الإنتاج المحلى بأسعار تنافسية دعما للفلاح وحرصا على تأمين احتياجات إنتاج الخبز المدعم.



وكان محمد سويد المتحدث باسم وزراة التموين ومستشار الوزير قال لـ"الدستور"، إن وزارة المالية رصدت 16 مليار جنيه، لاستقبال جميع الكميات من الفلاحين، معلنا أن الوزارة مستعدة لدفع أكثر من ذلك.



يبدأ استلام القمح فى جميع المواقع على مستوى الجمهورية بسعر 600 جنيه للإردب درجة نقاوة 23.5، و585 جنيها للإردب درجة نقاوة 23، و570 جنيها للإردب درجة نقاوة 22 بزيادة قدرها 180 جنيها في الطن عن متوسط أسعار التوريد العام الماضي.



وأكد الدكتورعلى المصيلحى، وجود سعات تخزينية متاحة لدى الجهات المسوقة تستوعب ما يزيد على 4.2 مليون طن قمح في الصوامع والهناجر والبناكر، مشيرا إلى اكتمال تشكيل لجان الفرزالمكونة من ممثل لوزارة التموين والزراعة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والجهة المسوقة بجميع نقاط تجميع واستلام القمح.



وأضاف الوزير أنه على جميع الجهات الالتزام بإعلان الأسعار في مكان ظاهر بجميع أمكان استلام القمح وعدم تحصيل رسوم إضافية من الموردين تحت أي مسمى، مشيرًا إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر وزارة التموين وغرف عمليات فرعية بالمديريات، لمتابعة عمليات التوريد وإزالة أي شكوى تعترض عمليات توريد القمح.