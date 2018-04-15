القاهرة : الأحد 15 أبريل 2018
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الأحد 15/أبريل/2018 - 08:27 ص

اشتباك حدودى مستمر بين أفغانستان وباكستان

اشتباك حدودى مستمر
dostor.org/2129070

أعلن مسئولون أفغان محليون في إقليم خوست جنوب شرق البلاد اليوم الأحد اندلاع اشتباكات بين القوات الأفغانية والباكستانية على طول خط دوراند بالقرب من منطقة زازاي ميدان.

وأكد القائم بأعمال قائد شرطة الإقليم عبد الحنان، وفق ما أوردته وكالة أنباء «خامة برس» الأفغانية، اندلاع الاشتباكات في وقت سابق من اليوم.. وقال إن الجانبين لا يزالان يتبادلان إطلاق النار.

وأضاف أن الاشتباكات اندلعت بعد محاولة القوات الباكستانية عبور نقطة الصفر على طول خط دوراند ولاقت مقاومة من القوات الأفغانية.


ولم ترد تقارير حتى الآن عن الخسائر المحتملة نتيجة لهذه الاشتباكات.

كما لم يعلق المسئولون في كابول ولا مسئولو وزارة الدفاع على هذه الواقعة حتى الآن.

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