رئيس فنزويلا: العدوان الثلاثي على سوريا «عمل إجرامي»

اعتبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن العدوان الثلاثي الغربي الذي شنته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على سوريا فجر أمس السبت، ليس إلا "عملا إجراميا".



وقال مادورو، وفقا لقناة روسيا اليوم، اليوم الأحد، "نحن نعتبر هذا الهجوم عملا إجراميا ضد الشعب السوري، هدفه خلق حالة من الذعر والترهيب، وتدمير المراكز العلمية في سوريا".



وأضاف "أن من يتحمل المسؤولية عن الضربة في سوريا المستفيدين من نشر الأسلحة واستمرار العمليات العسكرية بغرض التربح على حساب القتلى هناك".