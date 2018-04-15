أوكرانيا تطالب مجلس الأمن بتجريد روسيا من «الفيتو»

طالب الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، بتجريد روسيا من حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.



ونقلت صحيفة يوكرين إين أربيك الأوكرانية عن بوروشينكو قوله خلال لقاء مع عدد من الصحفيين المحليين "الدولة العدوانية يجب أن تجرد من إمكانية نقض قرارات مجلس الأمن".



وأعرب بوروشينكو عن رأيه أن منظمة الأمم المتحدة "بحاجة إلى إصلاح عاجل"، مشيرًا إلى ضرورة زيادة أمن حلفاء آخرين، بمن فيهم حلف شمال الأطلسي "الناتو".



وأكد الرئيس الأوكراني، أنه ينبغي ان يتم فتح الباب أمام بلاده بشكل أوسع، لتمكينها من الانضمام إلى هذا التشكيل".



وفي سياق متصل، قال بوروشينكو، " إن أربعين دولة تؤيد اقتراح نشر قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، في إقليم الدونباس الانفصالي".

