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الأحد 15/أبريل/2018 - 08:26 ص

«التعليم» تفتح باب التقدم لشغل بعض الوظائف بالمدارس اليابانية

المدارس اليابانية
المدارس اليابانية
dostor.org/2129066

صرح أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه سيتم فتح باب التقدم للعاملين وغير العاملين بالوزارة للانضمام لأسرة العمل بالمدارس المصرية اليابانية بدءا من اليوم ولمدة 10 أيام للعام الدراسى 2018 - 2019 عن طريق البوابة الإلكترونية http:ejs.moe.gov.eg أو ejsadm.moe.gov.eg.

وقال خيري، في بيان للوزارة اليوم الأحد، إن فتح الباب جاء بعد أن انتهت اللجنة المشكلة لوضع معايير اختيار المعلمين من وضع معايير اختيار معلمي ومديري المدارس المصرية اليابانيّة، حيث أن الاختيار سيكون عملية إلكترونية يقوم فيها المتقدم بملء استمارة إلكترونية وتحميل الوثائق المطلوبة والإجابة عن بعض الأسئلة التى تعكس مهنية وكفاءة المتقدم وستكون عملية الاختيار لكل متقدم مبنية على نظام نقاط إلكتروني سيحصل عليها كل متقدم في كل مرحلة يمر بها بداية من التسجيل وحتى المقابلة الشخصية وسيتم الاختيار بناء على أعلى عدد من النقاط سيحصل عليها المتقدم.

وأوضح أن الوظائف المتاح التقدم إليها هي مدير مدرسة، وكيل مدرسة، معلم فصل، معلم مساعد، معلم تربية دينية إسلامية، معلم تربية دينية مسيحية، معلم لغة إنجليزية، معلم تربية رياضية، معلم تربية فنية.

ويعد هذا الإعلان إجراء خاصا بالمدارس المصرية اليابانية والتي سيتم تشغيلها العام الدراسي 2018 - 2019، وعددها 40 درسة على ألا تطبق هذه القواعد على أي مدارس أخرى تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ويجب الالتزام بالشرائح العمرية وسنوات الخبرة لكل متقدم على ألا يزيد السن على الحد المقرر لكل فئة في الأول من أكتوبر 2018، كما هو موضح بالتفاصيل على الموقع المذكور أعلاه، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للاستبعاد نهائيًا ولن يكون له حق إعادة التسجيل أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.

وذكر أعضاء اللجنة أنه سيتم عمل مقابلات شخصية للحاصلين على أعلى الدرجات ممن استكملوا طلب التقدم بنجاح وستقوم اللجنة بتقييم مهارات التواصل، ومهارات العرض والتقديم، ومهارات التفكير النقدي والقدرة على حل المشكلات، ومهارات القيادة، والمظهر العام.

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