مقتل وإصابة 5 جنود أتراك في عملية أمنية ضد الأكراد شرقي البلاد

أفاد مصدر أمني تركي بمقتل جندي، وإصابة 4 آخرين، خلال عمليات نفذها الأمن التركي، ضد عناصر حزب العمال الكردستاني بولاية أغرى شرقي البلاد.



وقال المصدر - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الأحد - "إن 5 جنود أتراك،أصيبوا خلال عمليات ضد حزب العمال الكردستاني بولاية أغرى، حيث توفي أحدهم لاحقا متأثرا بإصابته بعد نقلهم جميعا إلى المستشفى"، وأضاف أن عددا من مسلحي الحزب أصيب في تلك العمليات.



يذكر أن قوات الأمن والجيش في تركيا، تستهدف مواقع حزب العمال الكردستاني، على عدة جبهات ردا على ما تقول أنقرة إنها هجمات ينفذها الحزب الكردستاني داخل تركيا وخارجها.