«جورباتشوف»: الضربة الثلاثية على سوريا «تدريب قبل حرب جدية»

قال الرئيس الأول والأخير للاتحاد السوفيتي السابق ميخائيل جورباتشوف " إن الضربة الصاروخية الثلاثية (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ) على سوريا أشبه بالتدريب قبل الإقدام على حرب جدية".



ونقلت قناة روسيا اليوم عن جورباتشوف قوله "أعتقد أن الهجوم بهذا الشكل الذي يتحدثون عنه وبتلك النتائج التي نجمت عنه، لا أحد يحتاج إليها، وهي أشبه بالتدريب قبل البدء برماية حقيقية، وهذا الأمر مرفوض إذ أنه سيؤدي إلى ما لا تحمد عقباه".



كانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا قد شنت ضربة صاروخية على عدد من المواقع العسكرية والمدنية في سوريا فجر أمس السبت، وأكدت أنها أصابت أهدافا ذات صلة ببرنامج دمشق الكيميائي المزعوم، بعد اتهام الغرب للحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما الأسبوع الماضي، وهو الأمر الذي نفت الحكومة السورية صحته.