الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 23 فلسطينيًا في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة دهم وتفتيش اعتقلت خلالها 23 مواطنا فلسطينيا في الضفة الغربية بينهم قيادي في حماس من مدينة البيرة المتاخمة لرام الله.



وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ جمال الطويل القيادي في حركة حماس من مدينة البيرة.



وأضافت أن المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل جنوب الضفة كانت شديدة، وانتهت بعد منتصف الليل، وأصيب خلالها عدد من المواطنين بحالات اختناق، كما أصبب شاب بحروق في يده.

