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اقتصاد
الأحد 15/أبريل/2018 - 08:06 ص

بعثة مشترين من الإمارات وسلطنة عُمان تزور مصر الأربعاء

ماجد جورج
ماجد جورج
علا العلاف
dostor.org/2129058

أعلن المجلس التصديري للصناعات الطبية عن استقباله، يوم الأربعاء المقبل، بعثة مشترين دوليين من الإمارات وسلطنة عُمان.

وأوضح الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، أن البعثة تضم 16 شركة إماراتية و4 شركات عُمانية، تعمل في قطاعات الأدوية البشرية والبيطرية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل.

ويترأس الوفد الإماراتي الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشئون الممارسات الطبية والتراخيص الإمارتي، فضلا عن بعض المسئولين الحكوميين في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

ومن المقرر حضور المهندس جمعة مبارك الجنيبي سفير الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وأضاف جورج أنه سيتم خلال البعثة تنظيم لقاءات ثنائية B2B بين الشركات الإمارتية والعُمانية و35 شركة مصرية تعمل في مجالات الأدوية البشرية والبيطرية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل. موضحًا أن المجلس التصديري يستهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية لزيادة صادراتها، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية من خلال إتاحة المعلومات الكافية عن الفرص التصديرية للشركات المصرية في الدول العربية.

وأفاد جورج أنه سيتم مناقشة أوجه التعاون في مجال الصناعات الطبية بين مصر وكل من الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود لزيادة حجم التجارة بين هذه الدول.

وأشار جورج أن مصر ترتبط مع كل من الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان بروابط تاريخية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثيقة، وتعطي مصر اهتمامًا خاصًا بدعم أواصر علاقات التعاون مع الدول العربية، بما يضمن تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة وتنوع التبادل التجاري وزيادة فرص الاستثمار مع الدول العربية.

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