اليوم.. محاكمة مستشار المعزول «مرسى» فى «خلية اللجان النوعية»

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، محاكمة عبد الله شحاتة، المستشار الاقتصادى، للرئيس المعزول محمد مرسي، في قضية «خلية اللجان النوعية» وسماع مرافعة الدفاع.



وأسندت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون بمحافظة الجيزة، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، إلى جانب إمداد الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات والأموال اللازمة لتنفيذ أغراضهم.