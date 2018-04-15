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الأحد 15/أبريل/2018 - 07:46 ص

الجرافات الإسرائيلية تتوغل شرق رفح

الجرافات الإسرائيلية
مروة عنبر
dostor.org/2129053

توغلت جرافات عسكرية إسرائيلية صباح اليوم الأحد، بشكل محدود شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن 4 جرافات عسكرية إسرائيلية توغلت لمسافة 50 مترًا خارج السياح الفاصل مع الأراضي المحتلة شرقي رفح انطلاقا من موقع صوفا العسكري.

وأوضحت المصادر أن الجرافات باشرت بأعمال تجريف فور توغلها وتساندها آليات مدفعية تتمركز فوق السواتر الترابية داخل السياج الفاصل، فيما تحلق في أجواء المكان طائرات استطلاع دون طيار بشكل مكثف.

ولليوم الـ 17، يواصل المواطنون في قطاع غزة مشاركتهم في فعاليات مسيرة العودة، وكسر الحصار بالتواجد في خيام العودة المنصوبة في 5 أماكن شرقي القطاع، تمهيدًا لاجتياز السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة في 15 مايو المقبل.

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